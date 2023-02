La Fa apre un fascicolo sull’aggressione dei tifosi dell’Arsenal a De Bruyne

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 16 febbraio 2023) La Fa sta indagando su un incidente tra Kevin dee idurante la vittoria del Manchester City all’Emirates nella serata di ieri che ha visto il belga bersagliato di bottiglie mentre usciva dal campo. Il Manchester City ieri ha vinto lo scontro cruciale di Premier League rindo, di fatto, il campionato. Adesso i Citizens sono al comando della classifica ma vantano una partita in più rispetto ai Gunners. Deha aperto le marcature quando il City nella vittoria per 3-1 ai suoi rivali per il titolo di Premier League , prima di essere coinvolto anche in un breve battibecco a bordo campo con l’allenatoreMikel Arteta. Qualche tifoso sui social ha ironizzato sull’accaduto ritraendo il centrocampista del City bersagliato. Nei prossimi giorni si ...