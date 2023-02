La Confcommercio | Consumi deboli | siamo ancora lontani dai livelli pre Covid

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Irestano “” e l’aumento dei prezzi impatta soprattutto sul comparto alimentare (-4,6% a gennaio). Lo rileva lanella congiuntura di febbraio. A gennaio i, osserva, hanno registrato un moderato miglioramento nel confronto annuo con il ritorno a valori positivi (+1%). L’andamento dell’ultimo mese e’ peraltro influenzato dal confronto con un periodo in cui vi fu un’impennata di casi di-19, in presenza di regolestringenti, con una conseguente diminuzione delle attivita’ produttive e della mobilita’ delle persone. Nonostante i recuperi, la domanda, calcolata nella metrica dell’Icc, e’distante daipre-pandemia. Al miglioramento tendenziale ha contribuito ...

E' l'analisi contenuta nella congiuntura di febbraio di, secondo cui irimangono ancora deboli. L'associazione prevede per il mese in corso una riduzione del Pil dello 0,4% ..."La minor dinamicita' deie le incertezze che gravano sul versante produttivo consolidano le attese di un primo ... Lo stimasecondo cui "in presenza di un rimbalzo solo esiguo nel ...

Consumi ancora deboli, la crescita segna il passo Confcommercio on-line

Confcommercio, l'inflazione rallenta piano, i consumi sono deboli ... Agenzia ANSA

Confcommercio ICC: a febbraio scenario complesso e incerto ... Business Community

Pil e consumi in frenata Confcommercio on-line

Congiuntura Confcommercio di gennaio: "Frenano PIL e consumi" Italia Informa

"Il rallentamento delle dinamiche inflazionistiche appare ancora limitato e non contiene granché l'erosione del potere d'acquisto di redditi correnti e ricchezza liquida, solo in parte compensata dall ...In occasione della 61esima edizione del Salone del Mobile, che si terrà dal 18 al 23 aprile, Confcommercio Milano prevede un trend di crescita rispetto al 2022 per le occupazioni alberghiere. (ANSA) ...