La Bce vede la ripresa nei prossimi trimestri Nell’area Ue l’economia è andata meglio del previsto

(Di giovedì 16 febbraio 2023)dell’area euro ha subito un “marcato rallentamento” dalla metà del 2022, e anche se migliore delnel quarto trimestre la crescita “nel breve periodo dovrebbe restare debole”. Tuttavia l’attività economica nei 20 Paesi dell’euro “ha dimostrato maggiore capacità di tenuta rispetto alle attese e dovrebbe registrare unanei”. Lo scrive la Banca centrale europea nel Bollettino economico, notando le “condizioni sfavorevoli alla crescita” date dalla guerra in Ucraina e dall’incertezza geopolitica, ma anche fattori positivi quali la graduale attenuazione delle strozzature d’offerta, le forniture di gas sono divenute più stabili, il clima di fiducia in miglioramento. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Occhi su macro Usa(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 feb - Laintende procedere con i ... occhi su banche centrali e dati Usa 16 febbraio - 08:05 Tenaris: in I sem 2023ancora ......parole del presidente della Bundesbank Joachim Nagel e dei membri del comitato esecutivo della... occhi su banche centrali e dati Usa 16 febbraio - 08:05 Tenaris: in I sem 2023ancora crescita ...

La Bce vede la ripresa nei prossimi trimestri. Nell'area Ue l ... Il Denaro

La Bce alzerà i tassi di 50 punti base, occhi puntati su marzo. La ... Milano Finanza

Visco vede più rosa dei falchi della Bce: “L’inflazione scenderà velocemente al 2%” la Repubblica

Bce, a marzo rialzo dei tassi del 50%: Continueranno a salire a ritmo ... Il Denaro

Bce, Knot vede forte rialzo tassi a maggio se inflazione 'core' non ... Investing.com Italia

La Banca Centrale Europea (BCE) "intende alzare i tassi di altri 50 punti base al nostro prossimo meeting di marzo, e poi valuteremo il successivo percorso di politica monetaria". Lo ha detto la presi ...STRASBURGO - La Bce "intende alzare i tassi di altri 50 punti base al nostro prossimo meeting di marzo, e poi valuteremo il successivo percorso di politica monetaria". Lo ha detto la presidente ...