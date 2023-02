Kvaratskhelia come Salah | Mario Rui sicuro | il motivo del paragone di Spalletti

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il terzino del Napoli,Rui, ha rilasciato una lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, tra i vari temi affrontati c’è il rapporto cone dove può arrivare. Ecco quanto evidenziato:? Il mister ci ha dato ancora di più sia a livello calcistico che a livello tattico. Ci chiede di trovare spazi, linee di passaggi e buchi da essere riempiti. Che quegli spazi debbano essere riempiti dai terzini cambia poco, quando li vediamo dobbiamo buttarci. Siamo cresciuti rispetto allo scorso anno. Forse già l’anno scorso potevamo vincere, ma abbiamo sbagliato troppe partite. Quest’anno abbiamo migliorato in questo. Anche con Sarri e Ancelotti abbiamo fatto grandi campionati. Non saprei dire chi è il più bravo, ma ognuno di loro ci ha lasciato qualcosa di importante....

