Kenny Omega | ”Stavo considerando di lasciare il mondo del pro wrestling dopo la run in WWE”

(Di giovedì 16 febbraio 2023)è di sicuro riuscito a farsi una lunga strada neldel pro, vista è considerata la sua bravura sul ring sotto diversi aspetti. Ha avuto una run da campione mondiale della AEW durata circa 1 anno ed ha anche guidato la NJPW come campione IWGP. Prima di diventare ciò che è adesso,ha lavorato nella sezione di sviluppo della WWE. Ripensando ai suoi tempi in WWE,aveva preso in considerazione un eventuale ritiro dalle competizioni. Una voltaha lottato per Deep South, uno dei territori di sviluppo della WWE. In ottobre del 2005è stato mandato a Deep Southper una prova.in quel periodo ha ...

Sega e Ryu Ga Gotoku Studio hanno annunciato che l'icona dell'All Elite Wrestling Kenny Omega (vicepresidente esecutivo ed ex campione del mondo dell'AEW) e l'attore Rahul Kohli (apparso in celebri serie Netflix tra cui iZombie, Midnight Mass, The Hunting of Bly Manor) appariranno in Like a Dragon: Ishin! sotto forma di Trooper Cards.

Forse non sapremo mai come sono andate davvero le cose, ma quel che è certo è che c’è stato un duro scontro tra CM Punk e l’Elite (Young Bucks e Kenny Omega). Dopo la sospensione l’Elite è tornata al ...Tra le superstar che sarebbero state contattate dalla WWE, ci sarebbero Kenny Omega, gli Young Bucks, Chris Jericho e addirittura Tony Schiavone. A quanto pare l’AEW avrebbe poi contattato, tramite i ...