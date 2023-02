Karima el Mahroug presenta il suo libro | non sono una prostituta

(Di giovedì 16 febbraio 2023) "L'assoluzione per me è stato veramente mettere un punto che aspettavo da tantissimi anni, dopo tanti anni di sofferenza. E daoggi mi sento di poter ricominciare finalmente a vivere la mia vita da ...

A parlare èel, la giovane donna conosciuta con il soprannome di "Ruby Rubacuori" all'indomani della sentenza d'assoluzione nel processo Ruby - ter per lo scandalo delle "olgettine" e ...'Non sono una prostituta e sono assolutamente sicura di non avere parenti famosi'. CosìEl, 30 anni, ha iniziato la presentazione del suo libro biografia dal titolo '', scritto con la giornalista Raffaella Cosentino . 'Mi è stata data la possibilità di scrivere ...

E da oggi mi sento di poter ricominciare finalmente a vivere la mia vita da donna libera". A parlare è Karima el Mahroug, la giovane donna conosciuta con il soprannome di "Ruby Rubacuori" all'indomani ...