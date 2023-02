Karima El Mahroug | Berlusconi? Gli farei una dedica con scritto ' non sono la nipote di Mubarak'

Leggi su lastampa

(Di giovedì 16 febbraio 2023) "Nonuna prostituta e soprattuttosicura di non aver parenti famosi. Con queste paroleEl, per anni soprannominata Ruby e appena assolta dalle accuse di corruzione in atti giudiziari nell'ambito del processo Ruby ter, ha iniziato la presentazione del suo libro, presentato all'hotel Diana Majestic a Milano. "A 17 anni sognavo di fare il carabiniere, poi ho finito per trovarmi sempre i carabinieri dall’altra parte della scrivania", ha affermato. "Guardando indietro non tornerei ad Arcore perché ho vissuto 13 anni psicologicamente pesanti, ma conoscerefu una salvezza perché mi aiutò economicamente". Di Edoardo Bianchi