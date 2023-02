Juventus | via libera per Conte? Il Tottenham punta De Zerbi

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ilè rimasto impressionato da Roberto De, tanto che potrebbe prenderlo a fine stagione se partisse AntonioIlsta monitorando il manager del Brighton Roberto Dementre valuta i potenziali sostituti di Antonio. Il futuro dell’allenatore degli Spurs è in bilico: il suo contratto scade in estate e non L'articolo