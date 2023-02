Juventus-Nantes | le formazioni ufficiali

(Di giovedì 16 febbraio 2023) I due tecnici dihanno diramato leper la sfida d’andata valevole per il play-off di Europa League, utile per accedere agli ottavi di finale della competizione. L’incontro prenderà il via alle ore 21:00 all’Allianz Stadium. Per l’occasione, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ritroverà Juan Cuadrado e Leonardo Bonucci, ma dovrà rinunciare ancora una volta a Paul Pogba, ancora infortunato. I francesi, dal canto loro, sono in un periodo di forma positivo: nelle ultime 10 partitehanno perso solo contro l’Olympique Marsiglia, e proveranno a rendere difficile la vita dei bianconeri, di fronte a uno stadio tutto esaurito. Il tecnico del, Kombouaré, cercherà di dare solidità alla sua squadra per cercare di tenere viva la ...

In serata, alle ore 21, per l'EL si giocamentre per la Conference c'è Lazio - Cluj. La cronaca di Salisburgo - Roma vedi anche Champions League, il Milan batte il Tottenham 1 - 0. ...Adesso in campo lacontro ilin Europa League e in Conference Lazio - Cluj. Diretta gol di tutte le partite sul canale ...

Juventus-Nantes, la formazione ufficiale di Allegri Tuttosport

Europa League: Juventus-Nantes - Calcio Agenzia ANSA

Juventus-Nantes in diretta, risultato LIVE della partita di Europa League Fanpage.it

Juve-Nantes: le formazioni ufficiali | Diretta Europa League La Gazzetta dello Sport

Juve-Nantes: Sky, Dazn o Tv8 Dove vederla in tv e in streaming La Gazzetta dello Sport

In campo alle 21 Juventus-Nantes 0-0 DIRETTA per i sedicesimi di finale di Europa League e Lazio-Cluj 0-0 per i sedicesimi di Conference. Allo stesso orario si giocano anche Per l'Europa League ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...