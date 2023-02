Juventus-Nantes Europa League | 16-2-2023 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 16 febbraio 2023) La campagna continentale della Juve in questa stagione ha un forte accento francese, prima la sfida con il Psg nella deludente fase a gironi di Champions, poi il sorteggio per i playoff diha messo di fronte alla squadra di Allegri ilche indubbiamente non è un avversario capace di non InfoBetting: Scommesse Sportive e