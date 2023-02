Juventus-Nantes | Calvo | “Nessun rischio sanzioni Uefa | non abbiamo paura”

(Di giovedì 16 febbraio 2023) “di ripercussioni eper quanto accade in Italia? Siamo in costante contatto con gli organismi, none siamo sereni. Non ci sono elementi che ci fanno preoccupare. Anche perché prima si deve chiudere tutto a livello nazionale ed è ben lontano dal chiudersi”. Lo ha detto il dirigente della, Francesco, a Sky Sport prima del match contro il: “Questa è una serata di grande calcio europeo. Ci fa piacere il supporto dei nostri tifosi perché danno energia alla squadra. Nonbisogno di ricompattarci, lo siamo già”. Su Pogba e Allegri: “Pogba è stato un investimento di lungo periodo, noi lo aspettiamo presto e sarà un giocatore importante. Mister Allegri è un ...

In serata, alle ore 21, per l'EL si giocamentre per la Conference c'è Lazio - Cluj. La cronaca di Salisburgo - Roma vedi anche Champions League, il Milan batte il Tottenham 1 - 0. ...Adesso in campo lacontro ilin Europa League e in Conference Lazio - Cluj. Diretta gol di tutte le partite sul canale ...

Juventus-Nantes, la formazione ufficiale di Allegri Tuttosport

Europa League: Juventus-Nantes - Calcio Agenzia ANSA

Juventus-Nantes in diretta, risultato LIVE della partita di Europa League Fanpage.it

Juve-Nantes: le formazioni ufficiali | Diretta Europa League La Gazzetta dello Sport

Juve-Nantes: Sky, Dazn o Tv8 Dove vederla in tv e in streaming La Gazzetta dello Sport

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il dirigente dei bianconeri ha parlato a pochi minuti dall'inizio della partita contro il Nantes dell'Allianz Stadium ...