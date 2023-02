Juventus a -15 | Buffon | “Potere masochista o antipotere che vuole batterlo?”

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 febbraio 2023) “Si va avanti se sostenuti da una buona condizione e si ha la capacità di crearsi un obiettivo che non diventi ossessione ma motivazione. Io ho scelto il ruolo migliore per poter rimandare l’approdo a un secondo mestiere. Il trucco? Credo sia unire alle doti che madre natura mi ha dato la capacità di uscire dall’ordinario, rigenerando energie, entusiasmo, sogni e voglia di raggiungerli. Forse mi ha aiutato essere un Acquario, dicono siamo sognatori”. Lo ha detto Gigi, intervistato da “La Stampa”, sul momento della sua carriera. A 45 anni è ancora in campo e insegue la serie A col suo Parma. La leggenda dellaperò sta seguendo anche con preoccupazione il caso della società bianconera, penalizzata di 15 punti per il caso plusvalenze ma che rischia altre sanzioni per la cosiddetta manovra stipendi. “Aspetto che si completino gli iter ...