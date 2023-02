Juve | Perin assente contro il Nantes | il motivo

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Massimiliano Allegri non potrà contare su Mattiaper la sfidail, il portiere ha accusato un po’ di influenza Massimiliano Allegri non potrà contare su Mattiaper la sfidail, il portiere ha accusato un po’ di influenza. Secondo quanto riportato dantusnews24, l’estremo difensore è stato escluso dalla lista dei convocati per la sfida aldi Europa League per questo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Dovrà essere il valore aggiunto nellain attesa di Pogba, l'altro fuoriclasse che il club ha ... Tornano tra i convocati Bonucci e Cuadrado, out invecea causa di un attacco influenzale: ...Massimiliano Allegri non potrà contare su Mattiaper la sfida contro il Nantes, il portiere ha accusato un po' di influenza Massimiliano Allegri non potrà contare su Mattiaper la sfida contro il Nantes, il portiere ha accusato un po' di influenza. Secondo quanto riportato da Juventusnews24, l'estremo difensore è stato escluso dalla ...

Juve, Perin out con il Nantes: il motivo ilBianconero

Perin salta Juve Nantes: il motivo dell'assenza del portiere Juventus News 24

I convocati di Allegri per il Nantes: out Perin per influenza, ancora fuori Pogba. C'è Bonucci Tutto Juve

Juve, i convocati per il Nantes. Out Perin Alfredo Pedullà

Juve, i convocati UFFICIALI per il Nantes: c'è Bonucci, la scelta su Cuadrado, out Perin ilBianconero

Crespi dal rigore parato alla convocazione di Allegri: sostituirà Perin. Ore straordinarie per il portiere della Next Gen Dal rigore parato a Di Noia alla convocazione di Allegri per Juve Nantes. Sono ...Le delegazioni di Juventus e Nantes si sono ritrovate per il consueto pranzo UEFA nel solito ristorante al centro di Torino. Presenti Calvo, Scanavino e il presidente del Nantes Waldemar ...