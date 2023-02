Juve-Nantes 1-1 LIVE | Danilo sfiora il gol

(Di giovedì 16 febbraio 2023) All’Allianz Stadium, il match valido per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per l’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Prima della sfida alAlessandro Del Piero ha parlato negli studi di Sky del senso di appartenenza e della vicinanza dei tifosi. Poi si è ...Di Maria, Chiesa e Vlahovic lanciano la Juventus. Protagonisti del gol al, i tre campioni bianconeri esaltano i social

Juventus-Nantes, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Chiesa e l’incredibile occasione in Juventus-Nantes: traversa, riga, palo ma niente gol Tuttosport

Rimi (Dazn): "Rispetto per il Nantes, ma la Juve deve passare il turno in ciabatte" Tutto Juve

Juve, un calciatore del Torino si espone: 'Forza Nantes!' Calciomercato.com

Calcio d'inizio alle 21. A Torino l'andata del turno di spareggi per l'accesso agli ottavi della competizione Juventus-Nantes sarà trasmessa in diretta da Sky, ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport ...88' - ULTIMO CAMBIO ANCHE PER IL NANTES: entra Guessand per Castelletto. 86' - ULTIMO CAMBIO NELLA JUVE: entra Moise Kean al posto di Vlahovic. 85' - Palla in mezzo di Kostic per Locatelli che invece ...