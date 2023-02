Juve-Nantes 1-1 LIVE | Blas pareggia per i francesi | traversa di Chiesa

(Di giovedì 16 febbraio 2023) All’Allianz Stadium, il match valido per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per l’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

All'Allianz Stadium, il match valido per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per l'andata dei sedicesimi di finale dell'Europa League ...Lasta vincendo contro il, ma non sembra bastare ai tifosi che anche stasera stanno criticando aspramente un loro calciatoreLanon può fermarsi e soprattutto non può farlo in Europa ...

Juventus-Nantes, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Juve-Nantes diretta: occasione per Sissoko Corriere dello Sport

Juve-Nantes 1-0: gol di Vlahovic | Diretta Europa League La Gazzetta dello Sport

LIVE TJ - JUVENTUS-NANTES 1-0 - Squadre in campo per il secondo tempo: Chiesa è ancora in campo Tutto Juve

Juve-Nantes: Sky, Dazn o Tv8 Dove vederla in tv e in streaming La Gazzetta dello Sport

54' - GIALLO PER CHIESA! Fallo del numero sette bianconero su Centoze, l'arbitro questa volta è troppo fiscale ed estrae un cartellino francamente esagerato. 53' - Ci prova il Nantes con il cross di B ...Splendido il vantaggio al 13' nel segno dei tre attaccanti: Di Maria lancia Chiesa, perfetto l'assist per Vlahovic. Pericoloso il Fideo, Girotto rischia l'autogol. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport ...