Juve | l’ad della Serie A | «Penalizzazione asimmetrica | va rivista»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Le parole di Luigi De Siervo, adLegaA, sulladi 15 punti inflitta allantus Luigi De Siervo, adLegaA, ha parlatodi 15 punti inflitta allantus per il caso plusvalenze. SULLA– «Il mio disappunto è relativo al fatto che si sia voluti intervenire durante il campionato: questo può essere un elemento di alterazione. Per il resto, parliamo finora di ipotesi di reato e procedimenti aperti: l’auspicio è che questa sanzione per le plusvalenze possa esser riconsiderata perchésia a livello europeo, sia italiano». L'articolo proviene da Calcio News 24.