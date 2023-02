Juve | i convocati di Allegri per il match contro il Nantes

... allenatore della Juventus, ha diramato la lista deiin vista del match contro il Nantes Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha diramato la lista deiper il Nantes. ...Forfait imprevisto nel giorno di- Nantes: diramata la lista deidi Massimiliano AllegriÈ il giorno di- Nantes. Questa sera, all'Allianz Stadium, inizierà l'avventura in Europa League della squadra di ...

Juve-Nantes, Pogba si rivede in gruppo. Ok Bonucci e Cuadrado Tuttosport

Juventus-Nantes, le probabili formazioni per l'andata dei playoff di Europa League Sky Sport

Convocati Juve, UFFICIALE: Allegri ne perde un altro CalcioMercato.it

Juve, i convocati per la Fiorentina: rientro importante per Allegri Corriere dello Sport

Juventus-Fiorentina, i convocati di Allegri Tuttosport

Prima convocazione con la prima squadra per Gian Marco Crespi, portiere della Juventus Next Gen, arrivato in bianconero nell'ultima sessione invernale di mercato dal Crotone e protagonista ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...