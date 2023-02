Juve | gol pazzesco di Huijsen | compagni con le mani nei capelli | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Lantus si prepara a scendere in campo per la partita d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Nantes, la competizione europea è l’obiettivo principale della squadra di Allegri considerando la penalizzazione in classifica in Serie A. E’ l’ultima occasione per rientrare in corsa per un piazzamento alla prossima Champions League. Il club bianconero lavora anche per il futuro e dovrà necessariamente puntare sui giovani. Uno dei più promettenti è sicuramente Dean, difensore centrale olandese. Foto di Abir Sultan / AnsaChi è Deane il golSi tratta di un difensore centrale olandese, classe 2005. E’ fortissimo fisicamente e in grado di giocare sia a destra che a sinistra. E’ cresciuto nelle giovanili del Malaga, poi il salto di qualità allantus a partire ...