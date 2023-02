Juve | Calvo

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il responsabile della parte sportiva della, Francesco, ha parlato nel prepartita della sfida contro il Nantes, prima sfida nello spareggio per gli ottavi di Europa League. Di seguito le sue parole. RAPPORTI CON LA UEFA – «Noi siamo in costante contatto con gli organismi di controllo UEFA. Al momento non abbiamo paura, abbiamo un dialogo continuo e non ci sono elementi che ci fanno preoccupare anche perché deve concludersi prima il percorso della giustizia sportiva in Italia che è lontano dal concludersi». POGBA – «La posizione della società è che Pogba è stato un investimento molto importante per noi e di lungo periodo. E’ un giocatore che ha molto carisma tecnico e caratteriale. Sarà molto importante nel momento in cui rientra. Si sta allenando con entusiasmo e trascina anche i compagni. Noi lo aspettiamo con fiducia e sappiamo che ...