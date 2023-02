Jonathan Majors | sapevate che la star di Ant-Man 3 per poco non abbandonò il suo primo meeting con Marvel?

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Seppur spesso perfetti, non tutti i castingsono avvenuti nel più liscio dei modi... Pensate che ladi Ant-Man and The Wasp: Quantumaniaquasiil suocon la compagnia. C'è mancatochenon fosse una... Almeno stando a quanto raccontato dalladi Ant-Man and The wasp: Quantumania in una recente intervista, in cui ha ricordato il suocon iStudios. L'interprete di Kang Il Conquistatore e delle sue Varianti nelCinematic Universe,, è tra gli ...

C'è mancato poco chenon fosse una star Marvel ... Almeno stando a quanto raccontato dalla star di Ant - Man and The wasp: Quantumania in una recente intervista, in cui ha ricordato il suo primo meeting ...Se a ciò si aggiunge la partecipazione dinei panni del villain, Kang il Conquistatore, si capirà perché le aspettative sono così alte. Ant - Man & The Wasp: Quantumania spera di ...

Jonathan Majors: «Il mio Kang, tra Shakespeare e Ant-Man...» The Hot Corn Italy

Creed III - Michael B. Jordan e Jonathan Majors pronti a scontrarsi nel final trailer ComingSoon.it

Peyton Reed esalta l’interpretazione di Jonathan Majors in Ant-Man and the Wasp: Quantumania Tom's Hardware Italia

Jonathan Majors, dal cinema indipendente ai cinecomics MCU MYmovies.it

Seppur spesso perfetti, non tutti i casting Marvel sono avvenuti nel più liscio dei modi... Pensate che la star di Ant-Man and The Wasp: Quantumania Jonathan Majors quasi abbandonò il suo primo meetin ...Se a ciò si aggiunge la partecipazione di Jonathan Majors nei panni del villain, Kang il Conquistatore, si capirà perché le aspettative sono così alte. Ant-Man & The Wasp: Quantumania spera di aprire ...