Jeremy Renner aggiorna i fan sulla sua salute promuovendo sui social la serie Rennervations

(Di giovedì 16 febbraio 2023) L'attoreha condiviso un post per promuovere la suavations, prodotta per Disney+, cogliendo l'occasione perre i fansuaha condiviso un nuovomento sul suo stato disvelando una foto del dietro le quinte del suo prossimo show realizzato per Disney+,vations. L'attore ha infatti pubblicato uno scatto in cui un team sta lavorando su un veicolo, aggiungendo poi "In arrivo più informazioni. Grazie per la vostra pazienza... Mentre io ora sono in officina, lavorando al mio restauro".vations sarà unain quattro episodi che mostrerà...

Nonostante sia in un periodo di ripresa dopo il grave incidente che lo ha colpito sembra chenon abbia in alcun modo perso lo spirito. L'attore ha svelato il dietro le quinte di Rennervations , un nuovo show che verrà pubblicata su Disney+ e lo vedrà protagonista. L'attore, nel ...... che sarà disponibile su Paramount+ dal 16 marzo anche in USA, è interpretata dal candidato all'Oscar®e dalla vincitrice dell'Oscar Dianne Wiest. Dai co - creatori Taylor Sheridan e ...

