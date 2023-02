Jaguar Land Rover scommette sulle eccellenze italiane | nasce Engineering Hub

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Un centro di progettazione con sede a Bologna e in cui un team di 50 ingegneri da assumere svilupperà sistemi di assistenza alla guida e lavoreràtecnologie di guida autonoma di prossima generazione nel campo dell'intelligenza artificiale. Il nuovo centro di progettazione fa parte della partnership strategica con NVIDIA e andrà ad integrarsi all’attuale network di divisioni progettuali dinel Regno Unito, nella Repubblica d'Ira, in Ungheria, in Spagna, In Germania, in Cina e in Nord America