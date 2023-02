Jacobelli | «Inzaghi? In discussione per un pari! Tra i migliori tecnici italiani»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 16 febbraio 2023)ha voluto difenderedopo le critiche per il pareggio dell’Inter sul campo della Sampdoria. Il giornalista lo ritiene uno deiILLOGICO ? Ospite negli studi di Sportitalia, Xavierdifende Simone: «C’è qualcuno che mette inperché ha pareggiato a Genova contro una grande Sampdoria. Penso chesia uno deiallenatori del nostro calcio. Oggi è secondo nell’anno perfetto del Napoli. E francamente non riesco a capire il perché debba essere messo in». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...