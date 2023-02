Italia | export da record | meglio di Francia e Germania

Leggi su panorama

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il made in Italy nel 2022 ha fatto un balzo del 20%. Un successo storico, in un anno in cui è successo di tutto: crisi geopolitica, energetica, boom dell’inflazione. Le esportazionine sono cresciute, permettendo la tenuta della nostra manifattura. Ma accanto alla crescita del 20% si è registrato un forte aumento (+36%) delle importazioni (per maggiori acquisti di prodotti energetici). Risultato? Disavanzo commerciale di 31 miliardi di euro. Made in Italy davuol dire balzo del 20% nel 2022, con un incasso in più per le imprese di 104 miliardi di euro. L’tricolore ha raggiunto un dato storico 625 miliardi di euro (i 600miliardi non erano mai stati superati). Una crescita trainata in particolare dalle vendite di beni di consumo non durevoli e beni intermedi spiega l’Istat. A dicembre 2022 si era registrato un lieve ...