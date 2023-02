Italia-Belgio stasera in tv | orario e diretta tv Arnold Clark Cup 2023

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il programma, con l’e latv di, prima giornata dellaCup. Ragazze di Milena Bertolini che si troveranno di fronte alla controparte begla, in quello che è un match di assaggio del Mondiale di questa competizione. Appuntamento questa sera, giovedì 16 febbraio, a partire dalle ore 17:45. Il match verrà trasmesso intv su RaiSport+HD e instreaming su RaiPlay. SEGUI LATESTUALE SportFace.

