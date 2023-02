Isole Canarie e cucina | alla scoperta del Gofio tradizionale

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ilcanario è una farina multicereali, tostata e macinata con un metodo unico al mondo. Riconosciuto dall’Unione Europea come prodotto a Indicazione Geografica Protetta (IGP) Sono più di 1.000 anni che ildelleviene celebrato come “superfood” e apprezzato nell’alimentazione dell’arcipelago spagnolo. Ancora oggi è preparato con la medesima ricetta del tempo dei guanci, gli aborigeni che popolavano queste terre. Il segreto del suo valore sta nel fatto che, oltre a fornire grande energia, conserva il cento per cento delle sue fibre. È l’ingrediente principale per il pane, serve ad arricchire e insaporire i piatti di carne, pesce e verdure, ma si trova anche in dolci da forno e budini. Ilha l’aspetto di una farina profumatissima e consiste in una miscela di cereali in proporzioni variabili, che ...