“Isola dei famosi 2023” | svelato il nome del primo concorrente ufficiale

Leggi su tvzap

(Di giovedì 16 febbraio 2023) News Tv. I fan del reality show di Canale 5 ambientato in Honduras non staranno nella pelle. È stato ufficializzato ildella nuova edizione dell’«dei», che prenderà il via dopo la conclusione della settima stagione del Grande Fratello Vip. Il cast dell’adventure game condotto da Ilary Blasi sta finalmente prendendo forma. Leggi anche l’articolo —> Mediaset “boom”, ha deciso: cosa succede a “dei”, “Temptation Island” e “La Talpa” Tra due mesi, salvo cambiamenti nei palinsesti Mediaset, prenderà ufficialmente il via la nuova edizione de L’dei. Al timone di conduzione ritroveremo ancora Ilary Blasi affiancata, esattamente come lo scorso ...