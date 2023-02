... ma solo il tradizionale confronto per Marotta e Ausilio con Simone, con cui c'è unità di ... il percorso dei prossimi mesi sarà determinantegiudizio finale e pure riuscire ad accorciare il ...Dopo la vittoria contro la Cremonese e il pareggio dell'Inter contro la Sampdoriamonday night, gli azzurri hanno quindici punti di vantaggio sulla squadra di, ancora seconda. In basso il ...

Inzaghi nel tritacarne per colpa delle piccole ilGiornale.it

Liti in campo e critiche a Inzaghi, l'Inter sceglie la linea dura ... Fanpage.it

Inzaghi torna sotto accusa: i capi d'imputazione Sportitalia

Angela Robusti, la compagna di Inzaghi: «Mi ha cercata sui social e invitata a cena. Il matrimonio Nel 2024» Corriere della Sera

Angela Robusti, compagna di Filippo Inzaghi: due figli, la vita a Reggio Calabria e il matrimonio La Gazzetta dello Sport

Tanto è bastato perché a mezzo stampa arrivassero a Simone Inzaghi i soliti avvertimenti: guarda che se le cose andranno male, sarà solo colpa tua. E adesso non basterebbe nemmeno la qualificazione ...Ad Appiano il confronto con i dirigenti: bisogna ricompattarsi in fretta perché da ora in poi non saranno più tollerate brutte figure ...