Investì e uccise 20enne su scooter | condannato a 7 anni

Condanna a 7 anni in abbreviato per Andrea Persi, agente di polizia già sospeso dal servizio, che il 24 agosto scorsoSimone Sperduti , 20 anni, che viaggiava a bordo del suo scooter . Il fatto avvenne all'alba nella zona di via Prenestina. Nei confronti dell'imputato l'accusa è di omicidio stradale ...Condanna a 7 anni in abbreviato per Andrea Persi, agente di polizia già sospeso dal servizio, che il 24 agosto scorsoSimone Sperduti, 20 anni, che viaggiava a bordo del suo scooter. Il fatto avvenne all'alba nella zona di via Prenestina. Nei confronti dell'imputato l'accusa è di omicidio stradale ...

Grazzanise – Dal 9° Stormo “Francesco Baracca” gli auguri per un ... TeleradioNews