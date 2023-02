Intrer | Dumfries via in estate | Arsenal e United su di lui

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 febbraio 2023) L’Inter deve vendere un big ine Denzelè il maggiore indiziato per fare cassa. Secondo la stampa di mercato, i nerazzurri vorrebbero ottenere una sessantina di milioni dal mercato in uscita e l’esterno olandese ha parecchi estimatori, soprattutto in Premier League. Nel dettaglio, secondo quanto riporta il portale spagnolo “fichajes.net”, sarebberoe Manchesterle due società più interessate. Ci sarà da trattare, ma Arteta e Ten Hag hanno bisogno di un terzino destro e l’olandese al momento sarebbe in pole nel taccuino dei due club. SportFace.