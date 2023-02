(Di giovedì 16 febbraio 2023) Milano, Trasmissione Tv– Paolo Del DebbioAl centro della puntata del 16 febbraio in onda su Retequattro il tema della sicurezza e il divieto di vendita di auto con motore a scoppio dal 2035 Giovedì 16 febbraio, in primata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con “”, Paolo Del Debbioil presidente del SenatoLain merito alla stretta attualità politica. Al centro della puntata, il tema sicurezza nelle città italiane, con le ultime aggressioni che stanno preoccupando il Governo. Inoltre, un focus sulla decisione dell’Unione Europea di vietare la vendita delle automobili con motore a scoppio a partire dal 2035 per il rispetto delle politiche ambientaliste. Nel corso della ...

Metsola ne ha parlato in un'al Correiere della Sera alla vigilia del viaggio che sta per ... per la prima volta, i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana eLa Russa. 'Vado a ...... ha sottolineato Metsola in un'al Corriere della Sera. 'Deve mantenere la sua vocazione ...incontrera' per la prima volta anche i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana eLa ...

Intervista a Ignazio La Russa questa sera a “Dritto e Rovescio” L'Opinionista

“Dritto e Rovescio”, Paolo Del Debbio intervista il presidente del ... 361 Magazine

Compleanno Ignazio Arcoleo, l'allenatore del Palermo tra destino e ... ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero

La storia del “busto” di Mussolini non è proprio come la racconta La ... Pagella Politica

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez stanno ancora insieme: parla l'agente Corriere dello Sport

Oggi 16 febbraio 2023 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Qu ...Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi Ecco la risposta della coppia Da giorni si susseguono voci di una possibile crisi tra Cecilia Rodriguez e ...