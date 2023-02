Internet Explorer smette di funzionare come browser | ma sarà sempre un meme

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Difficilmente ci dimenticheremo di, ilrilasciato da Microsoft nel 1995 per includerlo nel proprio sistema operativo Windows e ufficialmente fuori uso dal 14 febbraio 2023. I motivi sono due:, nonostante i suoi problemi, ha svolto un ruolo importante nella storia die proprio grazie a quei problemi è diventato anche un oggetto perfetto per creare una serie molto vasta di. Anche la Generazione Z, che ha iniziato a utilizzare gli strumenti digitali quando esistevano giàpiù moderni e funzionaliGoogle Chrome, lo conosce e lo sfrutta proprio per questa seconda ragione. LEGGI ANCHE > Cosa rimarrà dialla Generazione ...