Inter Women | sette convocate in Nazionale Per Ajara spareggio per il Mondiale!

Leggi su inter-news

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Sonole calciatrici dell’dalle proprie Nazionali.si giocherà loper un posto al Mondiale, mentre le altre ragazze saranno impegnati in tornei e amichevoli. Tra le nerazzurre, due sono state chiamate dall’Under-23. Di seguito tutti gli impegni riportati dal sito ufficiale dell’– Le calciatrici dell’dalle proprie Nazionali sono sei.Nchout Njoya si giocherà la qualificazione al Mondiale nellotra Camerun e Tahilandia. Le altre nerazzurre, invece, saranno impegnate in amichevoli e tornei. Beatrice Merlo e Irene Santi sono in ritiro a Coverciano, con l’Under-23 italiana, ...