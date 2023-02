Inter-Udinese | Lukaku confermato in attacco | ecco perché sarà titolare

Leggi su inter-news

(Di giovedì 16 febbraio 2023) L’ha bisogno di ritrovare il gol e per farlo non può dipendere solamente da Lautaro Martinez. Contro la Sampdoria la difficoltà di rendersi pericolosi sotto porta è stata evidente per i nerazzurri e c’è ora bisogno di invertire questa rotta. Simone Inzaghi punta ancora su Romelupartirà luial fianco dell’attaccante argentino contro l’. TITOLARITÀ ? L’si sta preparando per scendere in campo contro l’a San Siro nella serata di sabato. Questa stagione è stata caratterizzata da tanti, troppi, alti e bassi e dopo il passo falso del pareggio contro la Sampdoria i nerazzurri non possono permettersi di sbagliare ancora. Anchele altre alle spalle scalpitano per ottenere un posto ...