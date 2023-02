... è stato capo del Comitato olimpico indonesiano e dal 2013 al 2016 è stato azionista di maggioranza e presidente dell', mentre suo fratello Garibaldi è uno dei più giovani miliardari dell'...Vecchidel piccolo Alessandro e di un mercato che oggi non c'è più: ' Adesso si spoilera ... 'A Riyad, quel giorno, c'erano 50mila spettatori su 70mila a vedere Milan -. Il giorno dopo lo ...

Inter, ricordi Thohir È il nuovo presidente della federcalcio indonesiana La Gazzetta dello Sport

Sanchez, perché un rimpianto per l’Inter Ricordi vagamente offuscati Inter-News.it

Inter, ricordi Vidal Rischia il licenziamento al Flamengo Footballnews24.it

Eriksen all'Inter: un saliscendi di emozioni prima dell'addio obbligato Goal Italia

Inter, quanti ricordi con Stankovic. Su tutti il goal realizzato al Marassi Inter News 24

Jacobelli: "Per i giudizi è ancora presto" Dopo il pareggio con la Sampdoria si è tracciato un bilancio della stagione fino ad ora per i nerazzurri, con i tifosi che hanno attaccato il tecnico Simone ...Dirigenti e allenatore sono d'accordo: il momento è troppo delicato per dividersi. In campionato il secondo posto è minacciato dalle inseguit… ...