(Di giovedì 16 febbraio 2023) L’sfideràtra due giorni. Prima della partita di Champions League contro il Porto, ci sarà la squadra friulana. NonUNAALLA VOLTA ? È già antivigilia di campionato, l’sabato sera sfideràin occasione della 23º giornata di Serie A. Un match assolutamente da non sbagliare. Il pareggio inaspettato sul campo della Sampdoria ha lasciato più di un amaro in bocca al mondo nerazzurro con il riemergere anche di vecchie crepe caratteriali.arriva a tre giorni dall’attesissimo match di Champions League contro il Porto, una delle tappe inequivocabili della stagione nerazzurra. Ma guai a distrarsi dall’obiettivo Serie A. Prima c’è, poi da domenica si ...

...fondamentale non commettere passi falsi in campionato e guadagnare la qualificazione alla...legate a un esonero di Inzaghi a fine stagione (è legato a contratto sino al 2024 con l') nelle ...... avvenuta nei gironi per mano di Bayern Monaco e: di fronte però c'è il Manchester United di ... Settimanaprevista la rivincita a Old Trafford, occhio alla sfida da urlo tra Robert ...

Adani: "Fossi nell'Inter terrei Lukaku anche l'anno prossimo. Non puoi non crederci più adesso" TUTTO mercato WEB

Bologna, Thiago Motta: "Arnautovic tornerà con l'Inter" Sportitalia

Thiago Motta: «Arnautovic Spero ci sia con l’Inter! Stankovic A Milano…» Inter-News.it

Inter, la prossima tappa è l’Udinese non il Porto! Calcoli non sono ammessi Inter-News.it

Serie A, calendari a confronto: dall'Inter alla Lazio, le avversarie ... Calcio d'Angolo

Arriva la possibile soluzione per il futuro stadio di Milan e Inter. Una divisione di spazi e impianti che potrebbe convincere chiunque.Thiago Motta ha raccontato in conferenza stampa il rapporto coltivato negli anni con Dejan Stakovic, prossimo avversario in occasione di ... io ero più giovane, lui era all’Inter da tempo mi ha ...