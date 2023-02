Inter | il Porto per raggiungere un obiettivo che manca da dodici anni

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Nella seconda notte di Champions League degli ottavi di finale il pensiero va ovviamente all’impegno dell’della prossima settimana. Ilsarà ospite a San Siro dei nerazzurri, Simone Inzaghi ha la possibilità di riscrivere ancora la storia. STORIA – 13 aprile 2011, l’ultima partita dei quarti di finale di Champions League giocata dall’. Quella squadra, allenata da Leonardo, perse incredibilmente contro lo Schalke 04 e mancò l’occasione di fare il bis dopo la stagione precedente in semifinale. Oggi la situazione è completamente differente. Sono passatie la società meneghina non è ancora arrivata aundi questo livello. A Milano non si respira da tempo l’aria di quelle notti di tensione e ansia per l’Europa. Contro il ...

Madrid VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 19:00 Cuneo - Firenze CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 21:0021:00 Lipsia - Man. City CALCIO - EUROPA LEAGUE 18:45 Nantes - Juventus 18:45 FC Midtjylland - ...... secondo di sempre in Serie A per il club nerazzurro), a San Siro non ci sarà un posto vuoto né perdi mercoledì (capienza ridotto sotto quota 75.000 dalla Uefa) né per- Juventus ...

Champions, Joao Mario: “L’Inter è veramente forte. Col Porto sarà 50 e 50 perché…” fcinter1908

San Siro esaurito per Inter-Porto, ma niente record. In 70.000 anche sabato con l'Udinese La Gazzetta dello Sport

Joao Mario: "Inter-Porto 50 e 50" Virgilio Sport

Inter, occhio al Porto: 5a vittoria di fila, rivedi il 2-1 allo Sporting Lisbona Eurosport IT

Inter-Porto, quattro precedenti in Champions: spicca la tripletta di Adriano Fcinternews.it

Il club nerazzurro farà tre sold out in un mese e mezzo: dopo il derby del 5 febbraio e gli ottavi di Champions di mercoledì,anche per il derby d'Italia contro la Juve del 19 marzo non ci sarà un post ...Con i due nuovi ko di Galeno e Uribe, la lista degli infortunati del Porto sale a quota otto. Solo in due potrebbero rientrare con l'Inter ...