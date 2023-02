Inter | con l' Udinese pensando anche al Porto | la probabile formazione

... lanciati in vetta alla Liga ela miglior difesa d'Europa, devono riscattare l'eliminazione dalla massima competizione europea per club, avvenuta nei gironi per mano di Bayern Monaco e: di ...l'è il Milan dal rendimento altalenante e la Juve fuori dai giochi non andare in Champions sarebbe responsabilità anche del sig. Mourinho. Vero è che Dybala è a Roma grazie a lui ma è ...

Adani: "Inter, con Dybala hai commesso un errore. Lukaku insufficiente Colpa sua e di Inzaghi" La Gazzetta dello Sport

San Siro esaurito per Inter-Porto. In 70.000 anche sabato con l'Udinese La Gazzetta dello Sport

Corsera - Inter, a gennaio Demiral avrebbe detto sì: ecco perché l'affare con l'Atalanta è saltato Fcinternews.it

Inter, serve il 'vero' Lukaku: con l'Udinese di nuovo titolare Sky Sport

Pagliuca, una carriera di maglie indimenticabili: tutti i segreti La Gazzetta dello Sport

All'andata al Friuli uno dei tanti passi falsi in trasferta dell'Inter con un netto 3-1 in rimonta in favore dei bianconeri. DOVE VEDERLA - Inter-Udinese con calcio d'inizio alle 20.45 di sabato 18 ...L'ex giocatore ora commentatore tv: "I nerazzurri non rischiano il posto tra le prime quattro ma non possono dirsi soddisfatti di quello che tanno facendo" ...