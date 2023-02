Inter | attacco da ritrovare per Inzaghi Dzeko e Lukaku mancano…

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Per l’i numeri dell’nelle ultime settimane non sono stati piuttosto positivi. Anche in caso di vittorie non ci si è spostati frequentemente dal solo gol segnato e soprattutto ci si è affidati totalmente a Lautaro Martinez. NUMERI – Ad inizio anno gli attaccanti dell’erano quattro: Joaquin Correa, Lautaro Martinez, Romelue Edin. Il primo paga i soliti problemi fisici e l’ambiente ormai diventato ostile nei suoi confronti. L’ultima rete segnata dal numero undici è addirittura di ottobre, tra l’altro poco utile ai fini del risultato in casa contro la Sampdoria. Lautaro Martinez è l’unico riuscito ad essere costante e soprattutto essenziale per Simone. Nonostante la prestazione opaca con la Sampdoria (vedi articolo), el toro garantisce il massimo ...

Cinque gol non li aveva segnati in tre anni con la maglia dell', fermandosi a quattro. Li ha fatti invece con il suo Benfica, soltanto in questa edizione ...riferimento centrale di ruolo inLa possibiledi Juric Con Ivan Juric l'si schiererebbe sempre con il 3 - 5 - 2, ma inevitabilmente ci sarebbero dei cambi puntando anche su profili più giovani e futuribili. In, ...

Nervosismo, attacco a secco, carattere: tutti i problemi dell'Inter sono tornati a galla La Gazzetta dello Sport

Inter, con la Samp solo problemi di mira. Nessun allarmismo in ... L'Interista

La Curva Nord all'attacco: "L'Inter gioca da provinciale" Radio Sportiva

Inter: per l'attacco del futuro piacerebbe Højlund dell'Atalanta al posto di Lukaku Blasting News Italia

Sampdoria-Inter, Brozovic può tornare dal 1'. E riecco la Lu-La. Le probabili formazioni Sky Sport

Con i due nuovi ko di Galeno e Uribe, la lista degli infortunati del Porto sale a quota otto. Solo in due potrebbero rientrare con l'Inter ...La Sampdoria nonostante il buon pareggio contro l’Inter resta al penultimo posto in classifica, ma ancora con la speranza di raggiungere il sogno salvezza. Per faro però l’attacco deve segnare di più ...