Insigne parole da brividi su Napoli E sullo scudetto…

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Lorenzoracconta la sua grande passione per il, la squadra del cuore, che segue anche dal Canada. Lorenzo, l’ex-capitano del, dimostra ancora una volta il suo attaccamento alla città partenopea e alla squadra del cuore. Nonostante il fatto di essere in Canada da quasi un anno, dove gioca nella squadra del Toronto, il calciatore segue ancora le partite dela distanza, attraverso la TV o il computer. Il campionato delè nel pieno della competizione, con tutti i verdetti ancora sospesi tranne uno, lo scudetto, che sembra ormai scontato. Ilè attualmente in testa alla classifica con ben 15 punti di vantaggio sull’Inter seconda classificata, ed è decisamente lanciato verso il grande traguardo., ...

La Kvaramania dilaga, irrefrenabile, e ormai Khvicha è una specie di eroe dei due mondi: in Georgia richiama un po’ - quasi ...«Sono andato via ma resto un grandissimo tifoso». Queste le parole di Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli che è tornato a parlare degli azzurri. La squadra di ...