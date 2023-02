Innovarmy | come le tecnologie robotiche sono al servizio dell’Esercito

Leggi su formiche

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Sistemi robotici e innovazione alitaliano per contrastare le minacce nucleari, biologiche e chimiche (Nbc). Così la Forza armata, nell’ambito della Campagna di sperimentazione concettuale Robotics and autonomous system (Ras), ha svolto l’addestramento conclusivo dell’Italian army robotic experiment (Iare). A ospitare l’iniziativa è stata la Scuola interforze per la Difesa Nbc di Rieti, presso la sua area addestrativa Nubich, dotata di diversi scenari attrezzati per poter eseguire molteplici attività pratiche di diverso tipo, da quelle biologiche a quelle radiologiche, oltre che del Cbrn Area control center (Acc), che costituisce la struttura di vertice della Rete nazionale militare di osservazione e segnalazione degli eventi Cbrn (chimica, biologica, radiologica e nucleare). Chiuso il primo ciclo di sperimentazione, ora ...