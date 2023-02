‘Iniziato bene ma poi caotico mélange’ | Famiglia Cristiana contro Sanremo

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 16 febbraio 2023) “Sembrava iniziato nel migliore dei modi questo 73° festival della canzone italiana, con il monologo di Benigni sul valore della nostra Costituzione e la visita del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, sempre in occasione dei 75 anni della Carta. Ma, di ora in ora, di serata in serata, l’uso dello scandalo ad arte e della provocazione in nome dell’audience hanno prevalso fino a debordare e confondere quanto di buono c’è stato (dall’intervento della Fagnani in favore dei detenuti all’appello dell’attivista iraniana Pegah per le donne vessate nel suo Paese) in unmélange dove questioni importanti e principi alti o positivi sono stati affiancati a performance di dubbio gusto se non volgari”: con queste parole un corsivo sul numero di, da oggi in edicola, traccia un bilancio dell’ultima edizione del Festival di ...