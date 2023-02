Iniziata a Casapesenna la demolizione del bunker di Zagaria

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Sono cominciate questa mattina in via Mascagni, a, comune della provincia di Caserta, le operazioni didelche ha ospitato il boss del clan dei Casalesi, Michele, nella parte finale della sua latitanza fino alla cattura avvenuta il 7 dicembre del 2011. Asono iniziate oggi le operazioni didelche ospitò il boss dei Casalesi, MicheleUn lungo applauso dei presenti ha accompagnato l’inizio dei lavori dei Vigili del fuoco che dureranno circa due settimane: al posto dell’ex covo camorristico nascerà un parco pubblico. Nel momento in cui èlasull’area del cantiere era presente il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. ...