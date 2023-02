Infortunio Raspadori | l’esito degli esami

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 16 febbraio 2023) (Adnkronos) – Guai in arrivo in casa Napoli. Mister Luciano Spalletti deve fare i conti con l’rimediato da Giacomoin allenamento nei giorni precedenti la sfida col Sassuolo. Sottopostosi adclinici, il giocatore del club partenopeo ha rimediato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Il Napoli non ha comunicato in via ufficiale i tempi di recupero, ma è chiaro che il giocatore resterà fermo ai box per almeno 20/30 giorni. Le sue condizioni verranno poi valutate dallo staff medico di giorno in giorno al fine di riportarlo in campo nel minor tempo possibile. Fantacalcio.it per Adnkronos L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.