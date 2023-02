Infortunio Raspadori | dott Castellacci | “Tempi elastici | il recupero dipende”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ilritiene che per l’di Giacomosonoed ilda alcuni fattori Il Napoli ha pubblicato sui propri canali ufficiali l’esito della diagnosi per Giacomo: “Gli esami strumentali effettuati da Giacomo, presso la clinica Pineta Grande, hanno evidenziato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. L’attaccante azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e verrà rivalutato nelle prossime settimane”. Ilritiene che i quaranta giorni di stop sono una stima attendibile per l’diA proposito ...