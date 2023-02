Incontro del Sottosegretario Giorgio Silli con il Segretario Generale del Sistema dell’Integrazione Centroamericana SICA | Werner Isaac Vargas Torres

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ildi Stato agli Affari Esteri e Cooperazione Internazionaleha avuto quest’oggi uncon ildel),è l’organizzazione d’integrazione politica, economica e culturale degli Stati dell’America centrale per la promozione regionale dello stato di diritto,economica e dei valori universali di pace, di democrazia e dei diritti umani. Nel corso del cordiale colloquio ile il ...

Piuttosto che avere un film in sala, con la sala vuota, abbiamo fatto questo esperimento che accompagniamo in giro , tornando al concetto non solo dell', ma ancheconfronto. Vederlo ...Ripensare ad un nuovo percorso e valutare ciò che le Strutture offrono è meritosubstrato sociale presente che ha permesso di trovare un punto di. La Sds ha trovato un modo sinergico di ...

Incontro del Segretario Generale, Amb. Ettore Francesco Sequi, con ... Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Incontro del Sottosegretario Giorgio Silli con il Segretario Generale ... Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Ue-Balcani: incontro del presidente Michel con i tre membri della ... Servizio Informazione Religiosa

Il Libro è Servito, primo incontro del book club “Vagabonde” Il Golfo 24

L’impatto della tempesta Alex sulla montagna di Varese: incontro ... malpensa24.it

Il punto sul mercato finanziario italiano all''Euronext Growth Milan, PMI e miglioramenti normativi senza costi per la finanza pubblica' ...Le parole di Tiago Pinto prima di Salisburgo-Roma Tiago Pinto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima di Salisburgo-Roma. Ecco le sue parole: Dobbiamo essere invidiosi del S ...