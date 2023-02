Incidente per Bruce Springsteen durante un concerto | cos’è successo video

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Unperun, ha costretto il Boss a porre immediatamente rimedio all’accaduto. Il Boss si stava esibendo per una data del suo tour ad Atlanta insieme alla E Street Band, e la scena è stata ripresa dai fortunati fan presentilo show.perIl cantautore statunitense stava cantando presso la State Farm Arena di Atlanta, quando ha afferrato la sua Fender Telecaster e l’ha lanciata verso il tecnico delle chitarre Kevin Buell. Non una novità, negli show di: il Boss è solito inaugurare questo siparietto in altre occasioni, e Buell è sempre pronto ad afferrare la chitarra senza ...

... ma anche che lo stesso la stia riempiendo di menzognecoprire tali scappatelle . La situazione ...con lui in Sudafrica A seguito della perdita della figlia Sabrina a causa di unaereo, ad ...In particolare, a risultare fatalelui è stato il trauma cranico riportato a seguito delle botte alle testa subite durante l'. Il cane non ha riportato ferite ed è stato preso in ...

A18, incidente a Fiumefreddo: chiusa autostrada per Messina Livesicilia.it

Anticipazioni Un Posto al Sole, incidente per Marina: le inquietudini di Viola ILSIPONTINO.NET

Incidente oggi in FiPiLi, code e traffico bloccato. Mattina di disagi per gli automobilisti LA NAZIONE

Treviso, morto a 4 anni in incidente: la mamma indagata per omicidio. Il papà: «È un'assurdità, ora lasciateci in pace» Corriere della Sera

Como, via Oltrecolle bloccata per incidente La Provincia di Como

La strada provinciale 314, nel tratto che collega la località di Falagato alla località di Cerrelli di Altavilla Silentina, continua a rappresentare un pericolo per i passanti ...Alla prossima riunione a Vilnius, sul 2% del Pil alla Difesa, “alla fine saremo il Pierino della Nato" ha tuonato Crosetto in audizione ...