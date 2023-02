Incidente in moto | Davide muore a 18 anni Una testimone | ' Gli ho tenuto la mano | voleva telefonare alla mamma'

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Uno schianto molto violento a bordo della sua, appena 18, è morto poco dopo lo scontro tra la sua due ruote ed un'auto, all'angolo tra via Bisceglie e via Ferruccio Parri, a Milano .

... ma a causa dei traumi conseguenti all'stradale . Il fidanzato muore all'improvviso, lei ... rimasto colpito dall'auto e subito dopo dalla sua. Dopo l'impatto, sul posto sono giunti i ...... a causa delle gravi ferite riportate in unstradale avvenuto nel tardo pomeriggio in via Bisceglie, alla periferia di Milano. Il giovane era ined è finito contro un'auto, per cause ...

Ragazzo di 18 anni morto a Milano dopo incidente in moto MilanoToday.it

Moto si schianta contro un'auto, poi prende fuoco: morto 18enne MilanoToday.it

La moto va a fuoco dopo un incidente con un'auto: gravissimo motociclista 18enne Fanpage.it

Schianto in Albaro, grave motociclista GenovaToday

Incidente tra auto e moto a Nocera Inferiore: due feriti in ospedale Virgilio

Un 18enne è morto la notte scorsa per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio in via Bisceglie, alla periferia di Milano. Il ragazzo era in moto ed è finito, per cau ...Un ragazzo di 18 anni è morto dopo che si è scontrato con la sua moto contro un’automobile: il conducente non gli avrebbe dato precedenza ...