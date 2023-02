Incendio palazzo Genova | procura indaga su lavori tetto

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il rogo che due sere fa ha distrutto l'ultimo piano di un condominio in via Piacenza sarebbe stato causato da un cannello a gas usato per l'impermeabilizzazione del. È questa l'ipotesi su cui ...

Per l'sono state sfollate 96 persone che grazie ai vigili del fuoco stanno recuperando vestiti e oggetti di prima necessità. . 16 febbraio 2023Genova . Dopo il tremendoche ha di fatto distrutto parte di undi via Piacenza, le 96 persone rimaste sfollate non sono ancora potute rientrare nelle loro abitazioni , in attesa delle verifiche strutturali ...

GENOVA -"La camera e l'ingresso allagati, cucina e bagno invece sono salvi. E' stato brutto rivedere la mia casa così, ma io ci tornerei subito...". La più scossa è Clara Villa, anziana abitante al te ...Il rogo che due sere fa ha distrutto l'ultimo piano di un condominio in via Piacenza sarebbe stato causato da un cannello a gas usato per l'impermeabilizzazione del tetto. (ANSA) ...