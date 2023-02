“Incastrati 2” | la seconda stagione della serie di Ficarra e Picone

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Disponibile dal 2 marzo Tornacon la, lache ha segnato l’esordio dinel mondoserialità. Sei episodi disponibili il 2 marzo solo su Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. I nuovi episodi ritroveranno Salvoe Valentinosia dietro che davanti alla macchina da presa, in qualità di registi, sceneggiatori e attori. Sinossi: Ladicomincia laddove era finita la prima: Salvo e Valentino sono in pericolo di vita. I nostri due “eroi” si ritrovano, ancora,e intrappolati in unadi vicende all’interno delle quali è arduo ...